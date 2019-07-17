Він знаходиться у Варшаві (Польща).

В Варшаві почав працювати офіційний Tesla Service Centers. Це найближчий сервісний центр цього американського бренду до України. Інформація з'явилась на офіційному сайті Tesla.

Раніше українські власники автомобілів Tesla змушені були їздити на офіційні станції до Берліна чи Відня. Це потрібно власникам нових автомобілів Tesla, на які підтримується гарантія. Це 4 роки або 80 000 км на автомобіль в цілому та 8 років – на батарею та електродвигуни.

Адреса офіційного сервісу Tesla в Варшаві - 69/71A Powsińska.

Нагадаємо, що Tesla змінила ціни на весь модельний ряд.