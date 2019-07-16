Відтепер стандартних версій Model S та Model Х не буде, тому початкові ціни на них виросли.

Tesla Inc. виключила стандартні версії своїх Model Х та Model S зі свого модельного ряду та скоригувала ціни на свої автомобілі.

Відтепер Model Х та Model S продаватимуться лише у версіях long range та більш дорогій performance. Стандартних версій не буде. Це стало причиною підвищення мінімальних цін на ці моделі. Відтепер вартість Model Х буде починатись з 84 990 дол. США, Model S – з 79 990 доларів.

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Водночас на найдешевшу версію Model 3 ціна була знижена і тепер становить 38 990 доларів. Це пов'язано з тим, що продажі Model 3 становлять 80% від усіх поставок під брендом Tesla. Таким чином компанія прагне продавати ще більше автомобілів. Втім, продажі Tesla і так б'ють рекорди – в другому кварталі 2019 року цих електромобілів продали 95 200 одиниць, ща на 51% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що Tesla Model 3 розбили на європейському краш-тесті: результати.