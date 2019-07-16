Отныне стандартных версий Model S и Model X не будет, поэтому начальные цены на них выросли.

Tesla Inc. исключила стандартные версии своих Model X и Model S из своего модельного ряда и скорректировала цены на свои автомобили.

Отныне Model X и Model S будут продаваться только в версиях long range и более дорогой performance. Стандартных версий не будет. Это стало причиной повышения минимальных цен на эти модели. Отныне стоимость Model Х будет начинаться с 84 990 долл. США, Model S – с 79 990 долларов.

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В то же время на самую дешевую версию Model 3 цена была снижена и теперь составляет 38 990 долларов. Это связано с тем, что продажи Model 3 составляют 80% от всех поставок под брендом Tesla. Таким образом компания стремится продавать еще больше автомобилей. Впрочем, продажи Tesla и так бьют рекорды – во втором квартале 2019 года этих электромобилей продали 95 200 единиц, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что Tesla Model 3 разбили на европейском краш-тесте: результаты.