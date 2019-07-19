Максимальна потужність зарядки становить 250 кВт.

Величезна станція "Суперчарджерів" розпочала роботу в Лас-Вегасі (США). Футуристична парковка з сонячними батареями на даху виглядає як будівля з мабутнього.

4 місяці тому Tesla представила нову технологію зарядки Supercharger V3, однак відтоді компанія лише встановила кілька зарядок за цим протоколом на існуючих Supercharger. Тепер же відкрита повноцінна зарядна станція Supercharger V3 на 24 колонки.

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Окрім зарядних станцій, комплекс оснащений сонячними батареями та акумуляторами для зберігання енергії.

За інформацією Tesla, в Лас-Вегасі власники електричних автомобілів Tesla заправлялись 6500 разів на місяць. З введенням нової станції ця кількість зросте до 1500 щодня.

Нагадаємо, що Tesla відкрила найближчий до України сервісний центр.