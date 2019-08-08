Разработчики новой технологии уверяют, что эффективность работы системы зажигания улучшается на 20%.

Свечи зажигания, хорошо знакомые каждому автомобилисту, появились еще в позапрошлом веке. В 1860 году Ленуар использовал первую электрическую свечу зажигания в своем газовом двигателе, а через 42 года ученик Роберта Боша – Готтлоб Хонольд, создал разработал зажигания от магнето высокого напряжения, где искра возникала между электродами свечи зажигания. Такие свечи используются и сейчас.

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Более ста лет используется принцип строения свечи зажигания, без фундаментальных изменений. Компания под названием Transient Plasma Systems (TPS) предложила современное решение для замены традиционных свечей зажигания копонентом под названием Pulsed Plasma Ignition Systems (Импульсная плазменная система зажигания). Утверждается, что применение новинки улучшает работу системы зажигания на 20 процентов.

Более того! Разработчики уверяют, что в высокопроизводительных современных двигателях, работающих по циклу Аткинсона, (напр., Toyota Prius) эффективность может быть увеличена аж на 45 процентов.

TPS сообщает, что зажигание может происходить при более высоких коэффициентах сжатия, что хорошо для увеличения энергии в двигателе и уменьшения отходов оксида азота. Также система обеспечивает меньший нагрев.

Сейчас разработчики ведут переговоры с автопроизводителями для поставки своего продукта на конвейеры. В случае же установления новинки на подержанный автомобиль, скорее всего, особой разницы заметно не будет, поскольку остальные компоненты будут устаревшими.

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