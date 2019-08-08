Незалежна фірма з Тольятті пропонує конверсію для вазівського позашляховика, в процесі якої усі кузовні панелі замінюються на пластикові. Як це впливає на міцність кузову – дивіться самі.

На батьківщині “АвтоВАЗ” у Тольятті незалежна компанія “Апал” налагодила дрібносерійне виробництво автомобілів під назвою “21541 Сталкер”, створених на базі Lada 4x4. Розроблялись вони ще на початку двотисячних, тож і рівень безпеки мають відповідний.

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Раніше ми вже розповідали про те, що “Апал 21541 Сталкер” виробник оцінює приблизно у 19 тисяч доларів. Стільки ж коштує в Україні, наприклад, новенький Suzuki Jimny другого покоління.

Відео з краш-тестом “Сталкера” з'явилось в акаунті фірми-виробника в Instagram 6 серпня, однак саме випробування було проведено ще в 2017 році в лабораторії російського науково-дослідного інституту НАМІ.

Автомобіль розбивали об бар'єр зі 100-відсотковим перекриттям на швидкості 52 кілометри на годину. У машині відсутні традиційні для подібних тестів за міжнародними стандартами манекени, а в момент удару видно, що жодної подушки безпеки там немає. Також можна помітити, що від удару спинка переднього пасажирського крісла “складається” та влітає у передню панель.

Зовнішні ушкодження самого автомобіля також не залишають сумнівів у його повному виході з ладу. При цьому творці машини підкреслили, що “даний тест немає бальної системи”, проте “результат фронтального удару позитивний”.

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