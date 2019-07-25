Презентація четвертого покоління Suzuki Jimny пройшла в районі гірськолижного курорту Драгобрат.

Компактний позашляховик Suzuki Jimny, який був представлений світові минулого року, з липня почав продаватися в Україні за ціною від 489 000 грн. Щоб перевірити позашляхові можливості автомобіля, українські журналісти поїхали в Карпатські гори, а саме на Свидівецький гірський масив.

Автомобілі виїхали на гору Стіг (1704 м), спустились по Драгобратській долині до озера Герашаська (інша назва – Догя́ска) та повернулись назад.

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Такий маршрут можуть подолати далеко не всі автомобілі: місцеві мешканці добираються сюди на "УАЗиках" чи ГАЗ-66, любителі екстріму – на підготовлених позашляховиках. І хоча під час подолання гірських доріг водіям було по-справжньому страшно, жодному з семи Suzuki Jimny, які брали участь в експедиції, допомога не знадобилась. Усі автомобілі з неймовірною легкістю подолали затяжні підйоми, кам'янисті спуски, глибоку колею та слизькі ґрунтові переїзди.

Секрет видатної прохідності нового Suzuki Jimny – в його конструкції. Це четвертне покоління маленького позашляховика, однак при його проектування конструктори не поступились жодним принципом минулих генерацій, який впливає на прохідність. Жорстка металева рама драбинного типу, на яку за допомогою подушок кріпиться кузов. Нерозрізні мости, пружинні підвіски, повний привод, що вмикається механічно, понижена передача, відсутність міжосьового диференціалу.

В порівняні з минулим поколінням новий Suzuki Jimny став коротшим на 5 см при незмінній у 2,25 м колісній базі. При цьому звиси кузова стали ще меншими, а кліренс виріс до 21 см. Додайте до цих характеристик невеличку масу машини (всього тонна у спорядженому стані) – і стане зрозуміло, за рахунок чого вона долає такі перешкоди, на які навіть страшно дивитись.

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На гору Стіг ми почали підійматися від селища Ясіня. Дорога до гірського ресторану була звивиста та кам'яниста, а невеличкий дощ зробив камені ще й слизькими. Ця ділянка долається і міськими кросоверами, тому на ній ми випробували підвіску, маневреність та тягу нового двигуна. Адже замість 1,3-літрового, що встановлювався на минулому поколінні, на новому Suzuki Jimny використовується 1,5-літровий 102-сильний мотор з крутним моментом у 130 НМ при 4000 об/хв.

Першою серйозною перешкодою став підйом від ресторану, який поглибили самоскиди "Урал", що везли на будову щебінь. На крутий підйом, в якому прорита величезними колесами колія глибиною майже у метр, страшно навіть дивитися. І тут ми вперше ввімкнули повний привід та понижену передачу – до цього їхали на задньому. З невеличкого розгону Suzuki Jimny заїхав у цю страшну траншею, але потихеньку виїхав – навіть зісковзнувши, він без проблем вибрався на гору.

Далі був підйом з кам'яними брилами. Колона "Джімніків" йшла на відстані один від одного, адже з-під коліс вилітали каміння різного розміру. Машина "карабкалась", але лізла наверх, долаючи підйом один за одним. Саме тут в пригоді стали короткі звіси кузова, адже гострі кам'яні брили об'їхати було неможливо. Треба було лише плавно тиснути на газ, щоб надавати колесам саме ту тягу, яка необхідна для руху, але не вирве в повітря каменюку. Якщо колеса пробуксовують, налаштована під бездоріжжя ESP підгальмовує колеса, що не мають контакту з ґрунтом, а інші витягують машину.

Наступне випробування – розкислий піщано-глинистий ґрунт, слизький, с глибокою колією від вантажівок. Через малу ширину Suzuki Jimny не може їхати по верхній частині колеї, і часто зісковзує вниз. Однак навіть так, двома колесами наверху і двома – в мокрій ямі, він продовжує їхати і досить легко виїжджає з цієї западні.

Також цікаво: за новим Jimny вже вишикувалась велика черга.

Таким чином ми дістаємось до мальовничого озера з дивною назвою Догязка. Частина водойми неглибока, тому кілька Suzuki штурмує його вбрід. Згідно заводських даних, автомобіль може пройти водойму глибиною до 30 см, однак виробник явно перестрахувався – наприклад, повітрозабірник двигуна розміщений на висоті не менше метра від землі. Тому наша водойма на глибину кліренса виявилась для "Джімніка" веселою забавкою, а не перешкодою.

Робимо кілька фото і вирушаємо назад. На цьому маршруті вже більше спусків, деколи не менш страшних, ніж підйомів "туди". Траполися випадки, коли потрібно було виїжджати на підйом і одразу різко повертати на 120 градусів. Під колесами нічого не видно, але вони стабільно знаходять тверду поверхню і ведуть по ній автомобіль з пасажирами.

Однак головне, що ми перевіряли по дорозі додому – систему спуску з гори. Її можна ввімкнути кнопкою в будь-який час, як тільки тобі здалося, що автомобіль втрачає керування та сповзає кудись вниз, у прірву. Електроніка ж без емоцій, тому вона одразу бере ситуацію під контроль. Чутно спрацювання гальмівних колодок на різних колесах, і автомобіль помаленьку, але впевнено і з можливістю керування їде з гори. Головне в цьому випадку – пересилити себе і забрати ноги з педалей. А коли вже важкий спуск подолано, можна піддати газку.

Таким чином сім екіпажів українських журналістів на Suzuki Jimny подолали півсотні кілометрів карпатських нетрів, які для більшості SUV`ів є непрохідними. Більше про Suzuki Jimny та поведінку його на твердих покриттях читайте у нашому тест-драйві, який з'явиться найближчим часом.

Нагадаємо, на яких мотоциклах Suzuki їздять українські поліцейські.