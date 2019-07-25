Презентация четвертого поколения Suzuki Jimny прошла в районе горнолыжного курорта Драгобрат.

Компактный внедорожник Suzuki Jimny, который был представлен миру в прошлом году, с июля начал продаваться в Украине по цене от 489 000 грн. Чтобы проверить внедорожные возможности автомобиля, украинские журналисты поехали в Карпатские горы, а именно на Свидовецкий горный массив.

Автомобили выехали на гору Стог (1704 м), спустились по Драгобратской долине к озеру Герашаська (другое название – Догяска) и вернулись обратно.

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Такой маршрут могут преодолеть далеко не все автомобили: местные жители добираются сюда на "УАЗиках" или ГАЗ-66, любители экстрима – на подготовленных внедорожниках. И хотя во время преодоления горных дорог водителям было по-настоящему страшно, ни одному из семи Suzuki Jimny, которые участвовали в экспедиции, помощь не понадобилась. Все автомобили с невероятной легкостью преодолели затяжные подъемы, каменистые спуски, глубокую колею и скользкие грунтовые переезды.

Секрет выдающейся проходимости нового Suzuki Jimny – в его конструкции. Это четвертое поколение маленького внедорожника, однако при его проектировании конструкторы не поступились ни одним принципом прошлых поколений, который влияет на проходимость. Жесткая металлическая рама лестничного типа, на которую с помощью подушек крепится кузов. Неразрезные мосты, пружинные подвески, полный привод, который включается механически, сниженая передача, отсутствие межосевого дифференциала.

В сравнении с прошлым поколением новый Suzuki Jimny стал короче на 5 см при неизменной в 2,25 м колесной базе. При этом свесы кузова стали еще меньше, а клиренс вырос до 21 см. Добавьте к этим характеристикам небольшую массу машины (всего тонна в снаряженном состоянии) – и станет понятно, за счет чего она преодолевает такие препятствия, на которые даже страшно смотреть.

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На гору Стог мы начали подниматься от поселка Ясиня. Дорога к горному ресторану была извилистая и каменистая, а небольшой дождь сделал камни еще и скользкими. Этот участок преодолевается и городскими кроссоверами, поэтому на нем мы испытали подвеску, маневренность и тягу нового двигателя. Ведь вместо 1,3-литрового, который устанавливался на прошлом поколении, на новом Suzuki Jimny используется 1,5-литровый 102-сильный мотор с крутящим моментом в 130 НМ при 4000 об/мин.

Первой серьезной помехой стал подъем от ресторана, который углубили самосвалы “Урал”, которые везли на строительство щебень. На крутой подъем, в котором прорытая огромными колесами колея глубиной почти в метр, страшно даже смотреть. И здесь мы впервые включили полный привод и пониженную передачу – до этого ехали на заднем. Из небольшого разгона Suzuki Jimny заехал в эту страшную траншею, но потихоньку выехал – даже соскользнув, он без проблем выбрался на гору.

Далее был подъем с каменными глыбами. Колонна "Джимников" шла на расстоянии друг от друга, ведь из-под колес вылетали камни разного размера. Машина "карабкалась", но лезла наверх, преодолевая подъем друг за другом. Именно здесь в пригодились короткие свесы кузова, ведь острые каменные глыбы объехать было невозможно. Надо было только плавно давить на газ, чтобы предоставлять колесам именно ту тягу, необходимую для движения, но которая не вырвет в воздух камни. Если колеса пробуксовывают, настроенная под бездорожье ESP подтормаживает колеса, не имеющие контакта с грунтом, а другие извлекают машину.

Следующее испытание – раскисшая песчано-глинистая почва, скользкая, с глубокой колеей от грузовиков. Из-за малой ширины Suzuki Jimny не может ехать по верхней части колеи, и часто соскальзывает вниз. Однако даже так, двумя колесами наверху и двумя – в мокрой яме, он продолжает ехать и довольно легко выезжает из этой западни.

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Таким образом мы добрались до живописного озера со странным названием Догязка. Часть водоема неглубокая, поэтому несколько Suzuki штурмует его вброд. Согласно заводским данным, автомобиль может пройти водоем глубиной до 30 см, однако производитель явно перестраховался – например, воздухозаборник двигателя расположен на высоте не менее метра от земли. Поэтому наш водоем на глубину клиренса оказалась для "Джимника" веселой забавой, а не препятствием.

Делаем несколько фото и отправляемся обратно. На этом маршруте уже больше спусков, порой не менее страшных, чем подъемов "туда". Бывали случаи, когда нужно было выезжать на подъем и сразу резко поворачивать на 120 градусов. Под колесами ничего не видно, но они стабильно находят твердую поверхность и ведут по ней автомобиль с пассажирами.

Однако главное, что мы проверяли по дороге домой – систему спуска с горы. Ее можно включить кнопкой в ​​любое время, как только тебе показалось, что автомобиль теряет управление и сползает куда-то вниз, в пропасть. Электроника же без эмоций, поэтому она сразу берет ситуацию под контроль. Слышно срабатывания тормозных колодок на разных колесах, и автомобиль потихоньку, но уверенно и с возможностью управления едет с горы. Главное в этом случае – пересилить себя и забрать ноги с педалей. А когда тяжелый спуск преодолен, можно поддать газку.

Таким образом семь экипажей украинских журналистов на Suzuki Jimny преодолели полсотни километров карпатских дебрей, которые для большинства SUV`ов являются непроходимыми. Больше о Suzuki Jimny и поведении его на твердых покрытиях читайте в нашем тест-драйве, который появится в ближайшее время.

Напомним, на каких мотоциклах Suzuki ездят украинские полицейские.​​​​​​​