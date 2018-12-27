По последним данным, автодилеры в Великобритании, прекратили прием заказов на новый кроссовер компании Suzuki.

Все дело в том, что квота автомобилей, выделенная японской компанией на поставки именно в эту страну, уже давно распродана. Именно по этому прием заказов пока приостановлен. На маленький кроссовер высокий спрос и в самой Японии, где этот автомобиль и производится.

Читайте также: Подарки для автомобилиста: что подарить и как выбрать

Однако многие эксперты, называют это ограничение, искусственно созданным самим автопроизводителем. Все дело в том, что двигатели установленные на новую машину, не соответствуют экологическим нормам Британии, и из-за этого японско компании будет необходимо оплатить штраф. Видимо, в том числе из-за этого квота не особо увеличивается. Хотя поступает информация, что возможно на 2020 год, квота будет увеличена до 2000 машин.