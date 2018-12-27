За останніми даними, автодилери в Великобританії, припинили прийом замовлень на новий кросовер компанії Suzuki.

Вся справа в тому, що квота автомобілів, виділена японською компанією на постачання саме в цю країну, вже давно розпродана. Саме через це прийом замовлень поки припинений. На маленький кросовер високий попит і в самій Японії, де цей автомобіль і виробляється.

Читайте также: Подарунки для автомобіліста: що подарувати і як вибрати

Однак багато експертів, називають це обмеження, штучно створеним самим автовиробником. Вся справа в тому, що двигуни встановлені на нову машину, не відповідають екологічним нормам Британії, і через це японській компанії буде необхідно сплатити штраф. Мабуть, в тому числі через це квота не особливо збільшується. Хоча надходить інформація, що можливо на 2020 рік, квота буде збільшена до 2000 машин.