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Многих украинцев волнует вопрос, хватит ли литра на троих. А на пятерых? И если вы подумали о выпивке, то я на самом деле - о трех цилиндрах новой Suzuki Vitara, которые дают один литр рабочего объема двигателя. Хватит ли тех 112 сил, выдувающих турбиной из мотора, пятиместному полноприводному кроссоверу, да еще и с автоматической коробкой передач?

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Николай Отруба

Изменения заметны

Обновленная Suzuki Vitara стала выглядеть дороже. Внешне добавилось немало хромированного декора, среди которого наиболее заметны вертикальные вставки на решетке. Чуть изменилась форма бамперов, добавилась пара новых "металлизированных" цветов, но главные изменения - в салоне. В первую очередь появился более дорогой, мягкий пластик на торпедо.

В отделке кресел применяют замшу, а между передними сиденьями наконец расположили подлокотник. Vitara стала безопаснее: научилась автоматически тормозить, предупреждать о выезде с полосы, помогать при выезде задним ходом. SUV оснастили адаптивным круиз-контролем с функцией Stop&Go. Неплохой набор для компактного кроссовера!

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Турбина в помощь

Еще 4 года назад Vitara ворвалась на украинский рынок, словно вихрь, и сразу выбилась в лидеры класса. Хотя "Вихрь" - это скорее о 140-сильной Vitara. Простую атмосферную версию с 1,6-литровым мотором нельзя было заподозрить в чрезмерной динамике. Поэтому японцы, окрыленные темпераментом 1,4-цилиндрической турбоверсии, решили заменить атмосферник меньшим турбомотором, который образовался путем уменьшения на один цилиндр старшего Boosterjet. Конечно, это вряд ли сделали буквально, но в результате образовался самый маленький в европейской истории марки мотор, который имеет 998 кубических сантиметров объема. Как-то необычно использовать не литры, а сантиметры, хотя на родине Suzuki маленькие моторы – уже давно норма.

Итак, благодаря турбине из него "выдувают" 112 сил. И может это на 5 сил меньше, чем у предшественника, зато момента 170 Нм (в версии с автоматом 160), которые доступны уже на отметке 1800 оборотов в минуту. У атмосферника было 156 Номов, но они были аж на 4400 оборотах. Благодаря этому создается впечатление, что базовая Vitara едет "веселее". Правда, в цифрах улучшение не столь впечатлительно. До сотни литровая "турбовитара" с полным приводом и автоматом ускоряется за 12,5 секунд, атмосферник лишь на полсекунды медленнее. Но если брать во внимание ощущение чувствительности педали газа, то кажется, что разница значительно больше.

Разгон очень резвый, особенно в начале. В этом смысле 6-скоростной автомат идеально подходит к мотору и заслуживает на комплименты своей невероятной эластичностью. Коробка умеет мягко перебирать передачи, но и не теряется во время гонки. Правда, когда Vitara уже сильно разогналась, то мощности не всегда хватает и приходится крутить мотор.

Легкий и резвый

С точки зрения управляемости кроссовер удивляет до сих пор. Благодаря скромной массе в 1220 "кило", острому рулю и сколоченной подвеске Vitara дает ощущение легкой в управлении машинки. Suzuki очень легко меняет направление, почти прыгая в сторону. Так же легко и тормозит.

Обходить ямки легко благодаря точному рулевому и шасси, как у горячего хетча. У водителя создается впечатление, что на этот автомобиль не действуют законы физики. В том числе с точки зрения расхода топлива. Если верить техническим характеристикам, литровый мотор в среднем сжигает 6,5 литров, но для этого придется ехать очень экономно. У меня так не получается, поэтому аппетит больше на литр-полтора.

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На загородной дороге длинная шестая передача помогает экономить, да и автомат быстро переключается на верхние скорости. Поэтому если хочется больше взаимопонимания во время темпераментной езды, лучше выбрать режим Sport. В нем Vitara оживает и едет веселее. Правда, подвеска может показаться жестковатой.

Создана для города

На мой взгляд, Vitara является олицетворением городского кроссовера. Она очень маневренная. Высоко сидишь, прекрасный обзор. За счет плоских боков и небольшой ширины легко пролазить в щели на светофорах. А клиренс в 185 мм позволяет легко забираться на бордюры. Только ради этого стоит выбрать полный привод. Хотя если остановить выбор на самой простой переднеприводной версии с механической коробкой, а не на нашем топовом литровом варианте GLX, можно сэкономить 240 тысяч гривен.

На бездорожье "Витара" не отстает. Даже с "автоматом" она спокойно преодолевает коварный песок и скользкие подъемы. Ведь машина легкая и оснащена очень адекватным полным приводом, который называется All Grip. В обычных условиях электроника перебрасывает через муфту на задние колеса 5 процентов тяги. Но стоит включить Sport – и на корму во время разгона будет идти больше тяги.

А на бездорожье переводим трансмиссию в режим Snow. Этот режим работает только на скорости до 60 км/ч и распределяет момент в соотношении 50:50 между передними и задними колесами. В нем электроника не только принудительно блокирует муфту, но и имитирует импульсы межколесных блокировок, подтормаживая буксующие колеса на колеса с лучшим сцеплением.

Таким образом, у Vitara освежилась внешность, стало значительно больше оборудования, систем безопасности, а также стал солиднее салон. Поэтому даже без литра на троих понятно, что новая базовая версия усилит позиции Vitara на рынке. А скепсис относительно скромного объема мотора со временем рассеется, ведь литровые моторы сегодня уверенно покоряют покупателей и в значительно высших классах.

Больше информации о Suzuki Vitara – по ссылке.