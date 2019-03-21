Два японских автопроизводителя решили объединиться ради "роста в новых областях".

Компании Toyota и Suzuki объявили о партнерстве, в результате которого, помимо прочего, на свет должны появиться две новые гибридные модели Suzuki.

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Официальный пресс-релиз сообщает, что сотрудничество двух автокомпаний "объединит опыт Toyota в технологиях электрификации и опыт Suzuki в технологиях производства компактных транспортных средств". При этом обе и в дальнейшем будут работать независимо и будут конкурентами на глобальном рынке.

Toyota построит две новые гибридные модели на базе кроссовера RAV4 и универсала Corolla, которые выйдут на европейский рынок под брендом Suzuki. Последняя же, в свою очередь, позволила "Тойоте" использовать свои субкомпактные бензиновые двигатели для сити-каров.

Кроме того, совместными усилиями обеих компаний будут разрабатываться новые модели автомобилей для рынков Индии и Африки. Ограничиваться этим японцы не собираются и "рассматривают возможность более широкого сотрудничества".

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