Обновленная Suzuki Vitara 2019 отличается от предшественницы не только бамперами и светотехникой. Главные новшества – технические и технологические.

Кардинально менять внешность узнаваемой Suzuki Vitara дизайнеры не стали. Спереди появились светодиодные фары и ходовые огни на новом бампере, а также темный квадрат радара, расположенный по центру воздухозаборника радиатора.

Сзади тоже поменялась оптика и бампер. Новинку легче всего отличить от предшественницы по крупному фонарю заднего хода, распложенного по центру бампера.

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Полноприводные версии позволяют уверенно съезжать с асфальта

Баланс на троих

Всеобщее увлечение даунсайзингом не обошло Suzuki стороной. Главное техническое новшество – выход на пенсию старого доброго атмосферного мотора объемом 1,6 л. и приход ему на смену трехцилиндрового наддувного 1,0 л. с прямым впрыском топлива в цилиндры.

Если смотреть на цифры мощности и крутящего момента (112 л.с. и 170 Нм), то он вполне сравним со своим предшественником. К несомненным плюсам нового мотора можно отнести меньший вес и ровную “полку” крутящего момента. К минусам – вибрации на холостом ходу и более сложную конструкцию.

Видео: как работает новый 1,0-литровый двигатель Suzuki:

К счастью, прекрасно подходящий по мощности четырехцилиндровый 1,4 турбобензиновик (140 л.с. и 220 Нм) в моторной линейке оставили. С ним обновленная Vitara чувствует себя уверено и бодро. Помогает в этом 6-диапазонный автомат, получивший новые алгоритмы переключения. Плавность его работы значительно улучшилась, что очень хорошо сказывается на комфорте.

Подвеска и привод Suzuki Vitara

Полный привод у обновленной Vitara активизируется автоматически. Маркетологи, конечно, предусмотрели пару кнопок (“спорт”, “снег” или “принудительная блокировка”), но на общую картину они влияют также, как раздельный климат-контроль на температуру в салоне. Легкий кросссовер без особого напряжения справляется с рыхлым песком или снегом. Но если задаться целью и долго кружить, забрасывая колесами песок на крышу автомобиля, элементы трансмиссии можно перегреть.

Обновленная Suzuki Vitara 2019 (на первом плане) и ее предшественница (красного цвета)

Подвеска Suzuki Vitara с бездорожьем расправляется без особого энтузиазма, зато на асфальте показывает себя очень достойно. Она достаточно плотная, чтоб не допускать излишних кренов в поворотах и в то же время достаточно комфортная, по меркам класса, разумеется.

Приличный дорожный просвет (185 мм) позволяет свободно себя чувствовать на умеренном бездорожье

Единственное, чего не любит Vitara 2019 – так это полной загрузки. Четверо взрослых и полный багажник съемочного оборудования заставляют корму присесть, а заднюю подвеску на ямах и ухабах срабатывать “в отбой”.

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Внутренние мелочи

В салоне у Vitara 2019 стало намного уютнее. Пластик торпедо теперь мягкий, а между передними сидениями появился подлокотник. Поработали японцы и над механизмами закрывания боковых дверей. Но до крышки багажника не добрались – она, как и прежде, закрывается с приличным усилием и не с всегда первого раза. Водителю и переднему пассажиру простарансва достаточно, а вот сзади места не так уж и много.

Эргономика, как и прежде, весьма неплохо проработана.

Рычаг селектора АКП, как и на многих “японцах”, поначалу требует привыкания. Положение “D” инженеры сделали предпоследним, оставив за ним место для ручного режима. В итоге очень часто вместо “D” включается “М”. Но это лишь дело привычки.

Технологии будущего

Мало у кого возникают сомнения, что следующим этапом развития автомобилестроения станут системы автономного вождения. Пожалуй, главными новшествами рестайлинговой Suzuki Vitara являются шаги, сделанные в этом направлении.

Обновленная Vitara может быть оборудована активным круиз-контролем и системой удержания автомобиля в полосе. Работает этот тандем весьма достойно – на изменение расстояния до впередиидущей машины реагирует оперативно и к разметке привязывается четко, даже если видит только одну из линий.

Версии с механической коробкой передач предлагаются только с моторами 1,0 л.

Но спокойно пользоваться этими новшествами можно только на хорошей дороге. Маневры, необходимые для объезда ям даже в пределах полосы, откликаются возрастающим усилием на рулевом колесе – лавировать между отечественными ухабами неудобно и помошников приходится отключать.

Красивая цена

У обновленной Vitara, особенно с литровым мотором, относительно привлекательный ценник - от 441 000 грн. Цены на машины с четырехцилиндровым двигателем стартуют от 605 700 грн.

Suzuki Vitara – один из немногих в классе B-SUV, предлагающий покупателям полный привод

Много это или мало – можно судить лишь с оглядкой на прайсы конкурентов. К примеру, обновленный Nissan Juke с четырехцилиндровым мотором 1,6 л. на 94 л.с. стоит от 374 380 грн., а версия мощностью 190 л.с. обойдется как минимум в 673 270 грн.

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В то же время SEAT Arona с безальтернативным литровым трехцилиндровым TSI потянет из бюджета не менее 562 060 грн, а за Renault Captur с мотором 0,9 л. дилеры просят как минимум 481 400 грн. Но для последних двух полный привод не предлагается вовсе, так что конкурентами их можно считать весьма условными.