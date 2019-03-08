Оновлена Suzuki Vitara 2019 відрізняється від попередниці не лише бамперами і світлотехнікою. Головні нововведення – технічні і технологічні.

Кардинально міняти зовнішній вигляд добре впізнаваної Suzuki Vitara дизайнери не стали. Спереду з'явилися світлодіодні фари і ходові вогні на новому бампері, а також темний квадрат радара, розташований у центрі повітрозабірника радіатора.

Ззаду теж змінилася оптика і бампер. Новинку найлегше відрізнити від попередниці за великим ліхтарем заднього ходу, розташованим у центрі бампера.

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Повнопривідні версії дозволяють впевнено з'їжджати з асфальту

Баланс на трьох

Загальне захоплення даунсайзінгом не оминуло Suzuki стороною. Головне технічне нововведення – “вихід на пенсію” старого доброго атмосферного мотора об'ємом 1,6 л. і прихід йому на зміну трьохциліндрового наддувного 1,0 л з прямим впорскуванням палива в циліндри.

Якщо дивитися на цифри потужності і крутного моменту (112 к.с. і 170 Нм), то його цілком можна порівняти зі попередником. До беззаперечних плюсів нового мотора можна віднести меншу вагу і рівну "поличку" крутного моменту. До мінусів – вібрації на холостому ходу і більш складну конструкцію.

Відео: як працює новий 1,0-літровий двигун Suzuki:

На щастя, потужний чотирициліндровий 1,4 турбобензиновик (140 к.с. і 220 Нм), в моторній лінійці залишили. З ним оновлена ​​Vitara відчуває себе впевнено і бадьоро. Допомагає в цьому 6-діапазонний автомат, який отримав нові алгоритми перемикання. Плавність його роботи значно покращилася, що дуже добре позначається на комфорті.

Підвіска і привід Suzuki Vitara

Повний привід у оновленої Vitara активізується автоматично. Маркетологи, звичайно, передбачили пару кнопок ("спорт", "сніг" або "примусове блокування"), але на загальну картину вони впливають так само, як роздільний клімат-контроль на температуру в салоні. Легкий кросссовер без особливої ​​напруги справляється з сипучим піском або снігом. Але якщо поставити собі за мету і довго кружляти, закидаючи колесами пісок на дах автомобіля, елементи трансмісії можна перегріти.

Оновлена Suzuki Vitara 2019 (на першому плані) і її попередниця (червоного кольору)

Підвіска Suzuki Vitara з бездоріжжям розправляється без особливого ентузіазму, зате на асфальті показує себе дуже гідно. Вона досить пружна, щоб не допускати зайвих кренів в поворотах і в той же час досить комфортна, за мірками класу, звичайно.

Пристойний дорожній просвіт (185 мм) дозволяє вільно себе почувати на помірному бездоріжжі

Єдине, чого не любить Vitara 2019 – так це повного завантаження. Четверо дорослих і повний багажник знімального обладнання змушують корму присісти, а задню підвіску на ямах і вибоїнах спрацьовувати "у відбій".

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Внутрішні дрібниці

В салоні у Vitara 2019 стало набагато затишніше. Пластик торпедо тепер м'який, а між передніми сидіннями з'явився підлокітник. Попрацювали японці і над механізмами закривання бічних дверей. Але до кришки багажника не дісталися – вона, як і раніше, закривається з пристойним зусиллям і не з завжди першого разу. Водієві і передньому пасажиру простору досить, а ось ззаду місця не так вже й багато.

Ергономіка, як і раніше, дуже непогано вивірена

Важіль селектора АКП, як і на багатьох "японцях", спочатку вимагає звикання. Положення "D" інженери зробили передостаннім, залишивши за ним місце для ручного режиму. В результаті дуже часто замість "D" включається "М". Але це лише справа звички.

Технології майбутнього

Мало у кого виникають сумніви, що наступним етапом розвитку автомобілебудування стануть системи автономного водіння. Мабуть, головними нововведеннями рестайлінгової Suzuki Vitara є кроки, зроблені в цьому напрямку.

Оновлена ​​Vitara може бути обладнана активним круїз-контролем і системою утримання автомобіля в смузі. Працює цей тандем дуже гідно – на зміну відстані до машини, що їде попереду, реагує оперативно і до розмітки прив'язується чітко, навіть якщо бачить тільки одну з ліній.

Версії з механічною коробкою передач пропонуються тільки з моторами 1,0 л.

Але спокійно користуватися цими нововведеннями можна тільки на хорошій дорозі. Маневри, необхідні для об'їзду ям навіть в межах смуги, відгукуються зростаючим зусиллям на кермі – маневрувати між вітчизняними вибоїнами незручно і помічники доводиться вимикати.

Гарна ціна

У оновленій Vitara, особливо з літровим мотором, відносно привабливий цінник – від 441 тісячі грн. Ціни на машини з чотирициліндровим двигуном стартують від 605 700.

Suzuki Vitara – один з небагатьох у класі B-SUV, який пропонує покупцям повний привід

Багато це чи мало – можна судити лише з оглядкою на прайси конкурентів. Наприклад, оновлений Nissan Juke з чотирициліндровим мотором 1,6 л. на 94 к.с. коштує від 374 380 грн, а версія потужністю 190 к.с. обійдеться як мінімум в 673 270 грн.

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В той же час SEAT Arona з безальтернативним літровим трициліндровим TSI потягне з бюджету не менше 562 060 грн, а за Renault Captur з мотором 0,9 л. дилери просять як мінімум 481 400. Але для останніх двох повний привід не пропонується зовсім, так що конкурентами їх можна вважати досить умовно.