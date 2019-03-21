Два японських автовиробника вирішили об'єднатись заради "зростання у нових областях".

Компанії Toyota і Suzuki оголосили про партнерство, у результаті якого, окрім іншого, на світ мають з’явитись дві нові гібридні моделі Suzuki.

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Офіційний прес-реліз повідомляє, що співпраця двох автокомпаній “об'єднає досвід Toyota в технологіях електрифікації та досвід Suzuki в технологіях виробництва компактних транспортних засобів”. При цьому обидві і надалі працюватимуть незалежно і будуть конкурентами на глобальному ринку.

Toyota побудує дві нові гібридні моделі на базі кросовера RAV4 і універсала Corolla, які вийдуть на європейський ринок під брендом Suzuki. Остання ж, у свою чергу, дозволила “Тойоті” використовувати свої субкомпактні бензинові двигуни для сіті-карів.

Крім того, спільними зусиллями обох компаній будуть розроблятись нові моделі автомобілів для ринків Індії та Африки. Обежуватись цим японці не збираються і “розглядають можливість більш широкої співпраці”.

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