Независимая фирма из Тольятти предлагает конверсию для вазовского внедорожника, в процессе которой все кузовные панели заменяются пластиковыми. Как это влияет на прочность кузова – смотрите сами.

На родине "АвтоВАЗ" в Тольятти независимая компания "Апал" наладила мелкосерийное производство автомобилей под названием "21541 Сталкер", созданных на базе Lada 4x4. Разрабатывались они еще в начале двухтысячных, поэтому и уровень безопасности имеют соответствующий.

Смотрите также: Как избежать "лобового" ДТП: советы полицейского

Ранее мы уже рассказывали о том, что "Апал 21541 Сталкер" производитель оценивает примерно в 19 тысяч долларов. Столько же стоит в Украине, например, новенький Suzuki Jimny второго поколения.

Видео с краш-тестом "Сталкера" появилось на аккаунте фирмы-производителя в Instagram 6 августа, однако собственно испытание было проведено еще в 2017 году в лаборатории российского научно-исследовательского института НАМИ.

Автомобиль разбивали о барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 52 километра в час. В машине отсутствуют традиционные для подобных тестов по международным стандартам манекены, а в момент удара видно, что никакой подушки безопасности там нет. Также можно заметить, что от удара спинка переднего пассажирского кресла "складывается" и влетает в переднюю панель.

Внешние повреждения самого автомобиля также не оставляют сомнений в его полном выходе из строя. При этом создатели машины подчеркнули, что "данный тест не имеет балльной системы", однако "результат фронтального удара позитивный".

Также интересно: Прощайте свечи зажигания – приветствуем плазменные пульсары (видео)