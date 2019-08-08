Именно эти ДТП – одни из самых страшных, что случаются на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники. О таких авариях рассказал на своей странице в FB Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Опасность для водителей и пассажиров очень и очень высока даже на небольшой скорости. Но, когда такое ДТП случается на трассе на скорости 100 и более км/ч, шансы на выживание уменьшаются в разы.

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Какие же самые распространенные причины лобового столкновения?

1. Нарушение правил обгона. Или "Сейчас проскочу".

Неопытные или слишком самоуверенные водители часто переоценивают возможности техники и необходимое расстояние до приближающегося авто и не успевают завершить маневр. Есть еще отдельная каста "красавцев" – те, кто выезжает с расчетом: "я выехал, то пусть он (встречный) притормозит".

2.Гаджеты. Или "Очень надо ответить на смс".

Здесь все понятно. Казалось бы, на секундочку посмотрел на экран, а тут уже на встречной полосе...

3.Сон. Или "дотяну еще 50км".

Очень много водителей пренебрегают отдыхом и не прислушиваются к своему организму во время управления авто. Ну ведь тут еще 50км. мне осталось или надо на полчаса раньше быть... Засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу, где движется водитель, который не ожидает такой ситуации!

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Что делать:

1.Как водитель – всегда следите за самочувствием. Если проявляются какие-либо симптомы усталости: зевота, "песок в глазах", слабость, сонливость – остановитесь и отдохните. Когда вы заснете, вы этого уже не заметите.

2.Не делайте марафонов. Пытаясь добраться до пункта назначения быстро, многие не делают остановок, кроме совсем необходимых. Монотонное длительное управление добавляет усталости. Старайтесь делать остановки, как минимум, каждые 200 км., чтобы отдохнуть и походить хотя бы 5мин.

3. Не совершайте обгон транспортного средства, если не видите, что впереди. Например, на поворотах, подъемах и тд. В большинстве мест это и так запрещено дорожными знаками и разметкой но, к сожалению, не всегда это останавливает...

4. Не выходите на обгон позади машины, которая уже совершает обгон. Вы не видите, что происходит спереди авто, которое движется перед вами. Не рассчитывайте на то, что водитель, совершающий обгон впереди вас, будет думать о вас и оставит вам достаточно времени и места для того, чтобы вернуться в свою полосу движения.

5. Никогда не рассчитывайте на "проскочу" или "пусть встречный немного притормозит". На встречу может ехать такой же упрямый или неопытный водитель.

6.Двигайтесь, по возможности, в крайней правой полосе. И не только потому, что того требует ПДД, а и потому, что если кто-то выскочил на встречную полосу (вашу), у вас будет больше времени отреагировать на это, чтобы избежать столкновения.

7. Не отвлекайтесь на гаджеты.

На этом хочу подчеркнуть особо. По данным многих исследований, отвлечение внимания во время движения (distracted driving) выходит на лидирующие позиции как предпосылка ДТП. В некоторых зарубежных странах даже выделяют как самую главную проблему современности в борьбе с ДТП.

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Помните, что если вы отвлеклись на 2 секунды на скорости 100км/час – вы проехали 55,5 метров вслепую! СМСка, какой бы важной не была, не стоит вашей жизни или жизни других. Ошибиться можете не только вы, но и другой водитель. Всегда учитывайте это.