Чтобы стать одним из первых владельцев, они вносят залог в 5000 евро уже сегодня, а машина будет весной следующего года. Цена пока неизвестна.

Чтобы сделать предварительный заказ на электрический спорткар Porsche Taycan, необходимо внести гарантийный залог в размере 5000 евро (в эквиваленте 148 750 гривен). На сегодня официальному импортеру Porsche в Украине компании "Виннер Импортс Украина" уже внесено 26 таких залогов. Если потенциальный покупатель передумает, залог вернут. Всего же в мире предзаказ сделали 20 тысяч человек.

Мировая премьера Porsche Taycan состоится 4 сентября 2019 года, а в Украине первые электрокары появятся в первом квартале 2020 года.

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На данном этапе Porsche представил прототип будущего спорткара. Согласно планам производителя, максимальная скорость Porsche Taycan составит более 250 км/ч. Он будет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а скорости в 200 км/ч электрокар достигнет меньше, чем за 12 секунд. Запас хода на одном заряде составит до 500 км. В Taycan не будет традиционных фар, зато появятся четырехточечные дневные ходовые огни, а также источник света, расположенный в воздухозаборнике.

Хотя разработчики Porsche Taycan пока в основном не раскрывают много информации о будущем спорткаре, некоторые инновационные решения уже стали известны. Прежде всего, предусмотрены два синхронных электродвигателя с мощностью более 600 л.с. (440 кВт). Также Taycan станет первой моделью с системной напряжением 800V вместо привычных 400V.

Для большего удобства пассажиров, в Porsche Taycan спроектированы так называемые "ниши для ног". Они обеспечивают удобное положение пассажиров и водителя, не нарушая спортивных размеров автомобиля. Благодаря такому дизайнерскому решению клиренс автомобиля не увеличен, несмотря на наличие электрических батарей под сиденьями авто.

Окончательные характеристики Porsche Taycan будут известны после официальной презентации в сентябре, цены на электрокары в Украине будут объявлены в 4 квартале текущего года.

Напомним, что сторонники сами делали из "Порше" электрокар – недавно один из них в старенький Porsche установил начинку от Tesla.