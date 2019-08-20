Поездка в 100 км обходится ему всего в 2 гривны, а максимальная скорость достигает 50 км/час.

Украинский пенсионер Василий Тертека самостоятельно построил электрокар, чтобы ездить на собственную пасеку. Машина немного похожа на другую разработку из Черниговщины, чтобы ездить на собственную пасеку.

Транспортное средство обошлось ему в 1300 евро. Основа кузова – металлическая, также есть детали из поликарбоната. Вместо лобового стекла – экран старого телевизора. Стильные светодиодные фары добавляют машине особого шарма.

Основа конструции – применяемый электровелосипед. Василий самостоятельно в нем поменял двигатель, собрал аккумулятор. Машинка всего два метра в длину и метр – в ширину, однако внутри может поместиться двое людей – один за одним. Руль и колеса – велосипедные, запаса аккумулятора хватает на 100 км.

Читайте также: украинцы уже выстроились в очередь за Porsche Taycan.

Машину не надо регистрировать, потому что сделана она на базе велосипедных деталей.

Смотрите в видео электромобиль за 1300 евро:

Напомним, что электромобили получили льготы в Украине.