Можливо, перед нами салон флагманського електрокара EQS.

Серія тізерів від німецького виробника почала розкривати концепт, котрий Mercedes-Benz приготував для свого стенду у Франкфурті. Назва моделі не розкривається, однак найбільш імовірно це буде батарейний флагман марки – EQS.

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У серійному виконанні EQS має дебютувати лише у 2021 році. Він має бути кращим за звичайний S-Class, версії від AMG та Maybach, тож творці концепту не обмежували себе.

Раніше подібні шоукари не мали жодного шансу втілитись у життя, та з поширенням електричних силових установок все змінилось. Пласка підлога, мінімалістичний кокпіт з великим сенсорним екраном, що перебрав на себе усі функції традиційних кнопок налаштувань, глянцеві поверхні, амбієнтна підсвітка – усе це цілком реально побачити в серійному автомобілі черз два-три роки.

Фото: тізери EQS від Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

Що стосується зовнішності автомобіля та його форм, то він матиме чотиридверний триоб’ємний кузов з витонченим силуетом купе. За попередньою інформацією, Mercedes-Benz EQS будують на новій платформі MEA, а в якості силових агрегатів йому призначили пару електромоторів, котрі у версії AMG, за чутками, видаватимуть близько 600 коней. Запас ходу у флагманського Mercedes має бути не менше 500 км.

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