В обох випадках ставка зроблена не на покращення динаміки, а практичність та економічність.

Плагін-гібридними стали універсал Ceed SW і кросовер XCeed. На одних електронах гібриди можуть проїжджати до 60 км.

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Обидві моделі Kia оснащені 1,6-літровим бензиновим мотором серії Kappa. На допомогу йому відрядили 44,5-кіловатний електромотор і літій-полімерну батарею ємністю 8,9 кіловат-годин. Продуктивність силової установки PHEV-версій становить 141 к.с. і 265 Нм крутного моменту. Не надто вражаючий показник, та й динаміка залишає бажати кращого – 10,8-11 секунд на розгін від нуля до сотні. Та головне тут – енергозбереження і відповідність основним трендам європейського ринку.

Виробник заявляє, що кросовер і універсал можуть проїхати на електротязі до 60 км (в тому числі і за рахунок бортової системи рекуперації), що більш ніж достатньо для щоденних потреб середньостатистичного європейського водія.

Kia Ceed PHEV та XCeed PHEV можна впізнати за більшими радіаторними решітками, обвісом GT-Line та колісним дискам з особливим дизайном, 16-дюймовим для базових версій і 17- і 18-дюймовим опційним. На передньому лівому крилі обох машин також легко помітити лючок, під яким розміщені зарядні порти.

Фото: Kia Ceed PHEV та Kia XCeed PHEV / Kia

Бортова мультимедійна система отримала ряд додаткових можливостей: вона прораховує оптимальний маршрут до найближчої зарядної станції, відображає дані про роботу силової установки, допомагає планувати графік підзарядки акумуляторів з урахуванням вартості електрики тощо. Крім того, гібриди оснастили синтезатором звуку, цифрової панеллю приладів Supervision (доступна, як опція) і режимом роботи кліматичної установки Driver Only, призначеним для економії енергії в випадках, коли водій в машині один.

Старт продажів гібридних версій Kia Ceed SW та XCeed у Європі намічений на початок наступного року, а публічний дебют відбудеться на стенді Франкфуртського автошоу.

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