В обоих случаях ставка сделана не на улучшение динамики, а практичность и экономичность.

Плагин-гибридными стали универсал Ceed SW и кроссовер XCeed. На одних электронах гибриды могут проезжать до 60 км.

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Обе модели Kia оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором серии Kappa. На помощь ему отрядили 44,5-киловаттный электромотор и литий-полимерную батарею емкостью 8,9 киловатт-часов. Производительность силовой установки PHEV-версий составляет 141 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Не слишком впечатляющий показатель, и динамика оставляет желать лучшего – 10,8-11 секунд на разгон от нуля до сотни. Но главное здесь – энергосбережение и соответствие основным трендам европейского рынка.

Производитель заявляет, что кроссовер и универсал могут проехать на электротяге до 60 км (в том числе и за счет бортовой системы рекуперации), что более чем достаточно для ежедневных потребностей среднестатистического европейского водителя.

Kia Ceed PHEV и XCeed PHEV можно узнать по большой радиаторной решетке, обвесом GT-Line и колесным дискам с особым дизайном, 16-дюймовым для базовых версий и 17- и 18-дюймовым опционным. На переднем левом крыле обеих машин также легко заметить люк, под которым размещены зарядные порты.

Фото: Kia Ceed PHEV и Kia XCeed PHEV / Kia

Бортовая мультимедийная система получила ряд дополнительных возможностей: она просчитывает оптимальный маршрут до ближайшей зарядной станции, отображает данные о работе силовой установки, помогает планировать график подзарядки аккумуляторов с учетом стоимости электричества и тому подобное. Кроме того, гибриды оснастили синтезатором звука, цифровой панелью приборов Supervision (доступна, как опция) и режимом работы климатической установки Driver Only, предназначенным для экономии энергии в случаях, когда водитель в машине один.

Старт продаж гибридных версий Kia Ceed SW и XCeed в Европе намечен на начало следующего года, а публичный дебют состоится на стенде Франкфуртского автошоу.

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