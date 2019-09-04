Новий Nissan Juke 2020 нарешті повністю розсекречений. Презентація моделі відбудеться 10 вересня на автошоу у Франкфурті, а її продажі стартують в листопаді.

Компактний кросовер Ніссан зберігає знайомий дизайн з фішками на кшталт захованих в стійках ручок задніх дверей. Його “обличчя” виглядає свіжо завдяки повністю диодній оптиці і збільшеною решітці радіатора.

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Nissan Juke 2020 побудований на платформі CMF-B (як нові Renault Clio і Captur). Авто підріс до 4210 мм в довжину, 1800 мм в ширину і тисяча п'ятсот дев'яносто п'ять мм у висоту, але при цьому став легше на 23 кг.

Новий Ніссан Джук отримав знайоме по Qashqai кермо (воно тепер регулюється по висоті і вильоту) і 8,0-дюймовий тачскрін мультимедіа, а обробка салону стала якісніше.

Крім того, кросовер просторіше попередника. На другому ряду на 5,8 см більше місця для ніг і на 1,1 см збільшений запас над головою. Багажник збільшили до 422 л.

Всі Nissan Juke 2020 будуть оснащені круїз-контролем і системою розпізнавання дорожніх знаків. Серед опцій з'явилися Wi-Fi і система напівавтономного водіння ProPilot.

Спочатку новий Ніссан Джук 2020 запропонують тільки з 1,0-літровим трициліндровим турбомотором на 117 л. с. Можна буде вибрати 6-ступінчасту МКПП або новий 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями. Від проблемного варіатора в Nissan нарешті відмовились.

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Пізніше додадуть 1,5-літрову турбочетверка, причому ця версія буде доступна і з повним приводом. Також в планах - заряджений варіант від Nismo і гібрид Nissan Juke.