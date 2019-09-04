Новый Nissan Juke 2020 наконец полностью рассекречен. Презентация модели состоялась 4 сентября, а ее продажи стартуют в ноябре.

Самый компактный кроссовер Ниссан сохраняет знакомый дизайн с фишками вроде спрятанных в стойках ручек задних дверей. Его "лицо" выглядит свежее благодаря полностью диодной оптике и увеличенной решетке радиатора.

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Nissan Juke 2020 построен на платформе CMF-B (как новые Renault Clio и Captur). Авто подросло до 4210 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1595 мм в высоту, но при этом стало легче на 23 кг.

Новый Ниссан Джук получил знакомый по Qashqai руль (теперь он регулируется по высоте и вылету) и 8,0-дюймовый тачскрин мультимедиа, а отделка салона стала качественнее.

Кроме того, кроссовер просторнее предшественника. На втором ряду на 5,8 см больше места для ног и на 1,1 см увеличен запас над головой. Багажник увеличили до 422 л.

Nissan Juke 2020 будут оснащены круиз-контролем и системой распознавания дорожных знаков. Среди опций появились Wi-Fi и система полуавтономного вождения ProPilot.

Сначала новый Ниссан Джук 2020 предложат только с 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 117 л.с. Можно будет выбрать 6-ступенчатую МКПП или новый 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. От проблемного вариатора в Nissan наконец отказались.

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Позже добавят 1,5-литровую турбочетверку, причем эта версия будет доступна и с полным приводом. Также в планах – заряженный вариант от Nismo и гибрид Nissan Juke.