Новое поколение популярного компактного кроссовера получило ту же платформу, что и городской хэтчбек Renault Clio.

Финальный видеотизер от Nissan приоткрывает завесу над новым кроссовером Juke 2020. Модель сохранила узнаваемые черты, однако существенно обновилась в технике и оснащении.

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На кадрах заметно, что обновленный Juke сохранил привычные черты предыдущих моделей, в том числе свою главную особенность – двухуровневую архитектуру оптики. При этом “взгляд” автомобиля стал “злее” за счет узких дневных ходовых огней.

Nissan Juke 2020 построен на новой платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan, которую уже успел протестировать последний Renault Clio. Ожидается, что базовым для новинки станет 1-литровый турбомотор, который будет работать в паре с 6-ступенчатой “механикой” или 7-позиционным “роботом”. Больше о силовых агрегатах новой модели сможем узнать после официальной премьеры, которая запланирована на Франкфуртском автосалоне. В продаже в Европе новинка ожидается в первом квартале 2020 года.

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