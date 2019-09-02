Нове покоління популярного компактного кросовера отримало ту ж платформу, що й міський хетчбек Renault Clio.

Фінальний відеотізер від Nissan привідкриває завісу над новим кросовером Juke 2020. Модель зберегла впізнавані риси, однак суттєво оновилась в техніці та оснащенні.

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На кадрах помітно, що оновлений Juke зберіг звичні риси попередніх моделей, в тому числі свою головну особливість – дворівневу архітектуру оптики. При цьому “погляд” автомобіля став “злішим” за рахунок вузьких денних ходових вогнів.



Nissan Juke 2020 побудуваний на новій платформі CMF-B від альянсу Renault-Nissan, котру вже встиг протестувати останній Renault Clio. Очікується, що базовим для новинки стане 1-літровий турбомотор, котрий працюватиме в парі з 6-ступінчатою “механікою” або 7-позиційним “роботом”. Більше про силові агрегати нової моделі зможемо дізнатись після офіційної прем’єри, яка запланована на Франкфуртський автосалон. У продажу в Європі новинка очікуєтсья в першому кварталі 2020 року.

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