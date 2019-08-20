В бюджетном сегменте идет напряженная борьба. За небольшие деньги компактный кроссовер Renault предлагает очень интересную новинку, правда, пока только для индийского рынка.

Renault Triber - доступен микровэн, который успешно маскируется под кроссовер. Пока модель заявлена для Индии, но мы надеемся на расширение географии продаж. Ведь новинка просто замечательная, как по своей цене! Autocar на ней уже прокатился.

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Тест-пилот отметил, что выглядит автомобиль очень хорошо. Разумеется, дизайн - вопрос вкуса. Но никто не сможет поспорить с тем, что за 7000 тыс долл кроссовер Renault Triber потрясающе выглядит аккуратной и завершенной машиной.

Конечно, автомобиль небольшой. Длина/ширина/высота - 3 990/1 739/1 643 мм при колесной базе в 2 636 мм. Привод только передний. Дорожный просвет равен 182 мм, так что маркетинговый ход под названием “кроссовер” становится понятным.

Внутри на отделочных материалах предсказуемо сэкономили. Но все выглядит современно и не так уж и дешево. В автомобиле красивые приборы и много отсеков для хранения мелочевки. Плюс мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay! В целом автомобиль воспринимается очень хорошо.

Сильная сторона модели - практичность. На двух задних рядах кресел комфортно даже взрослым пассажирам, при этом и на третьем ряду есть доступ к USB. Фантастика! Минимальный объем багажника равен 84 л, но если оставить только два ряда сидений, этот объем увеличится до 625 л.

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Литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель развивает 72 К. С. и комплектуется с 5-ступенчатой МКПП или АКПП. Как это едет? Та просто едет. Есть прогноз, что новинка буквально взорвет индийский рынок. Возможно, это ускорит появление Renault Triber 2020 в других странах?