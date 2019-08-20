Событие произошло на проезжей части аэропорта Борисполь.

Автобус с участниками баскетбольной команды приехал в аэропорт Борисполь. Однако в зоне посадки-высадки автомобилей стоял Ford Transit Connect на "аварийках". Игроки не могли выйти с большими сумками. Баскетболисты подождали минут двадцать – водителя не было. Тогда ребята вышли из автобуса, подняли автомобиль и передвинули его на следующую полосу. Только после этого автобус смог поехать дальше. Об этом рассказал игрок сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов. Видео этого инцидента на видео движения “ОстановиЛося":

Полный выпуск программы “Останови Лося" смотрите здесь:

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