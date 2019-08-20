Подія сталася на проїзній частині аеропорту Бориспіль.

Автобус в учасниками баскетбольної команди приїхав в аеропорт Бориспіль. Однак у зоні посадки-висадки автомобілів стояла Fort Transit Connect на "аварійках". Гравці не могли вийти з великими сумками. Баскетболісти почекали хвилин двадцять – водія не було. Тоді хлопці вийшли з автобуса, підняли автомобіль та пересунули його на наступну смугу. Тільки після цього автобус зміг поїхати далі. Про це розповів гравець збірної України з баскетболу Максим Пустозвонов. Відео цього інциденту – на відео руху "ЗупиниЛося":

Повний випуск програми "Зупини Лося" дивіться тут:

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