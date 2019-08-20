У бюджетному сегменті йде напружена боротьба. За невеликі гроші компактний кросовер Renault пропонує дуже цікаву новинку, що правда поки що лише для індійського ринку.

Renault Triber - доступний мікровен, який успішно маскується під кросовер. Поки модель заявлена для Індії, але ми сподіваємося на розширення географії продажу. Адже новинка просто чудова, як за свою ціну! Autocar на ній вже прокотився.

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Тест-пілот зазначив, що виглядає автомобіль дуже гарно. Зрозуміло, дизайн - питання смаку. Але ніхто не зможе посперечатися з тим, що за 7000 тис дол кросовер Renault Triber виглядає вражаюче акуратною і завершеною машиною.

Звичайно, автомобіль невеликий. Довжина/ширина/висота - 3 990/1 739/1 643 мм при колісній базі в 2 636 мм. Привод лише передній. Дорожній просвіт дорівнює 182 мм, так що маркетинговий хід під назвою “кросовер” стає зрозумілим.

Всередині на оздоблювальних матеріалах передбачувано заощадили. Але все виглядає сучасно і не так уже й дешево. В автомобілі красиві прилади і багато відсіків для зберігання дріб'язку. Плюс мультимедіа з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay! В цілому автомобіль сприймається дуже добре.

Сильна сторона моделі - практичність. На двох задніх рядах крісел комфортно навіть дорослим пасажирам, при цьому і на третьому ряду є доступ до USB. Фантастика! Мінімальний обсяг багажника дорівнює 84 л, але якщо залишити тільки два ряди сидінь, цей об’єм збільшиться до 625 л.

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Літровий трициліндровий бензиновий двигун розвиває 72 к.с. і комплектується з 5-ступінчастою МКПП або АКПП. Як це їде? Та просто їде. Є прогноз, що новинка буквально підірве індійський ринок. Можливо, це прискорить появу Renault Triber 2020 в інших країнах?