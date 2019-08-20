Украинцы переплачивают за дороги по крайней мере вдвое больше, чем соседняя Словакия.

В Украине средства, выделенные на дороги тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии. К такому выводу пришли эксперты Центра экономической стратегии. Вывод основывается на основе показателя Индекса эффективности расходов, который исчисляется в расчете 1 евро затрат на 1 км автомобильных дорог.

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"Основная причина менее эффективного использования средств – отсутствие целевых показателей, которых мы стремимся достичь, потратив средства, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям", – отмечается в выводах. Эксперты обратили внимание на то, что в 2007-2017 годах существовало политическое распределение средств на ремонтно-строительные работы на дорогах. Кроме того, доля капитального ремонта в дорожных расходах является низкой. По мнению экспертов, этому есть несколько причин.

"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: всего 5 лет. В то же время в Словакии – 20", – подчеркивают эксперты. И добавляют, что конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине при этом является крайне низкой. "В среднем 2 участника тендера. В то же время в Словакии их 4-5", – пояснили специалисты.

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Также они напомнили, что в последние три года в Украине растет финансирование дорог через Дорожный фонд. При этом возникает вопрос, каким образом использовать это финансирование эффективно. По мнению экспертов Центра экономической стратегии, чтобы использовать выделенные на ремонт дорог средства эффективно, в Украине нужно: