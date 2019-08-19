На Набережном шоссе, на месте, где когда-то ходил трамвай, построят велодорожку.

На Набережном шоссе появится новый веломаршрут длиной ориентировочно 4,8 км. Строительство веломмагистрали планируется между Почтовой площадью и мостом Патона вдоль зеленой зоны на месте демонтированных трамвайных путей.

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В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА обещают, что кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камней.

Вдоль веломаршрута установят площадки для отдыха с тенью, обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнен с ФЭМ-мощения.

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