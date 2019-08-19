На Набережному шосе, на місці де колись ходив трамвай, побудують велодоріжку.

На Набережному шосе з'явиться новий веломаршрут довжиною орієнтовно 4,8 км. Будівництво веломагістралі планується між Поштовою площею і мостом Патона уздовж зеленої зони на місці демонтованої трамвайної колії.

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У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА обіцяють, що окрім самої велодоріжки, яку виконають із асфальтобетону, там з’являться велопарковки, навігація, LED-освітлення. Пропонується, що світлодіодні покажчики напрямку руху будуть виконані за технологією LED-каміння.

Уздовж веломаршруту встановлять майданчики для відпочинку із затінком, облаштують пішохідну прогулянкову зону, яка буде відокремлена від велочастини. Тротуар буде виконано з ФЕМ-мощення.

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