Возможно, перед нами салон флагманского электрокара EQS.

Серия тизеров от немецкого производителя начала раскрывать концепт, который Mercedes-Benz приготовил для своего стенда во Франкфурте. Название модели не раскрывается, однако, наиболее вероятно, это будет батарейный флагман марки – EQS.

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В серийном исполнении EQS должен дебютировать только в 2021 году. Он должен быть лучше обычного S-Class, версий от AMG и Maybach, поэтому создатели концепта не ограничивали себя.

Ранее подобные шоукары не имели никакого шанса воплотиться в жизнь, но с распространением электрических силовых установок все изменилось. Плоский пол, минималистичный кокпит с большим сенсорным экраном, который принял на себя все функции традиционных кнопок настроек, глянцевые поверхности, эмбиентная подсветка – все это вполне реально увидеть в серийном автомобиле через два-три года.

Фото: тизеры EQS от Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

Что касается внешности автомобиля и его форм, то он будет иметь четырехдверный трехобъемный кузов с изящным силуэтом купе. По предварительной информации Mercedes-Benz EQS строят на новой платформе MEA, а в качестве силовых агрегатов ему назначили пару электромоторов, которые в версии AMG, по слухам, будут выдавать около 600 лошадей. Запас хода у флагманского Mercedes должен быть не менее 500 км.

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