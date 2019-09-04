Исторический момент для компании, которая уже осуществила два прорыва в новом времени с моделями Panamera и Cayenne. Удастся ли электрическому "Тайкану" повторить их успех – покажет время.

"Taycan связывает наше наследие с будущим. Передает историю успеха нашего бренда, который восхищает и радует людей более 70 лет. Этот день знаменует начало новой эры", – заявил руководитель Porsche AG Оливер Блюм.

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Сегодня компания Porsche представила свой первый электрический спорткар. Премьера автомобиля прошла одновременно на трех континентах: в Северной Америке, Европе и Азии – в Торонто, Берлине и Фучжоу, соответственно. Четырехдверный спортивный седан Porsche сочетает высокую производительность спорткара с комфортом автомобиля на каждый день и передовыми технологиями.

Фото: Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo 2020 / Porsche

Первыми моделями новой серии стали Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Это самые мощные серийные модели Porsche. Простые версии Taycan будут выпущены позже, а впоследствии начнут появляться и кузовные модификации, первой из которых будет Taycan Cross Turismo, премьера которого запланирована на конец следующего года.

Фото: презентация Porsche Taycan

Флагманская версия Porsche Taycan Turbo S оснащается силовой установкой мощностью до 560 кВт (761 л.с.) и до 1050 Нм крутящего момента в пиковом режиме с функцией Launch Control. Немного проще Taycan Turbo может предложить 500 кВт (680 л.с.) мощности. От нуля до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo выполняет это упражнение за 3,2 секунды. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максимальная скорость обоих полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

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Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo имеют по два эффективных электрических двигателя, размещенных на передней и задней осях, что обеспечивает электрокарам реализацию полноприводной схемы.

Фото: салон Porsche Taycan / Porsche

Porsche Taycan – первый серийный автомобиль с напряжением бортовой сети в 800 В, вместо традиционных 400 В. Для водителей Porsche Taycan это означает возможность очень быстрого восстановления заряда батареи. Разработчики утверждают, что всего 5 минут "на проводе" обеспечат электрокару до 100 км хода. А от 5 до 80 процентов батарею можно зарядить за 23 минуты. Емкость аккумуляторной батареи Plus составляет 93,4 кВт. Водители Porsche Taycan смогут заряжать свои автомобили дома от сети с переменным током мощностью до 11 кВт.



Фото: ключевые характеристики Porsche Taycan / Porsche

Потенциальная мощность рекуперации до 265 кВт значительно выше, чем у конкурентов. Различные профили режимов управления дают возможность удобного использования всех функций электрического автомобиля. Доступны четыре режима: "Range", "Normal", "Sport" и "Sport Plus". Кроме того, некоторые системы можно настраивать в индивидуальном режиме.

Аэродинамический кузов с узнаваемыми формами имеет минималистичный дизайн и передовую оптику. Внутри Taycan отличает минимализм и технократия. Совершенно новая архитектура салона также сигнализирует о начале новой эры. Изогнутый экран является самой высокой точкой инновационного кластера панели приборов. Он делает безусловный акцент на оси водителя. Центральный 10,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и дополнительный дисплей для пассажира объединены в единую панель. Кроме сенсорного управления, работать с меню Taycan можно и с помощью голосовых команд, активировав голосовой ассистент фразой "Привет, Porsche".

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Впервые в модели Porsche Taycan не будет полностью кожаного салона. Все детали интерьера изготовлены из инновационных материалов вторичной переработки. Электрокар имеет два багажных отделения: емкость переднего составляет 81 литр, а заднего – 336 литров.

Porsche использует электронноуправляемые шасси. Интегрированная 4D система контроля Taycan анализирует и синхронизирует все системы шасси в режиме реального времени, заставляя адаптивную пневматическую подвеску с трехкамерной технологией ежесекундно регулировать жесткость. А система векторизации крутящего момента (PTV Plus) позволяет машине быть стабильной при маневрах.

По предварительным данным, в Германии Porsche Taycan будет стоить от 90 до 130 тысяч долларов. Первые автомобили заказчики начнут получать в начале следующего года, а публичный дебют новинки состоится на автошоу во Франкфурте.

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