Запоминайте: первый бензоэлектрический автомобиль из Сант-Агата-Болоньезе называется Sian – Сиан, Сян ли Шан. Транскрипция неизвестна. Итальянцы утверждают, что название означает "молния" на одном из европейских диалектов.

Lamborghini раскрыла информацию о своем первом гибриде, который одновременно стал самым мощным из серийных “Ламбо”. Выпустят его очень ограниченной серией.

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Sian был рожден из концепта Terzo Millennio, точнее, создан по его мотивам. Однако значительно важнее внешнего вида автомобиля является тот факт, что с электрификацией Lamborghini не отказалась от своего драгоценного мотора V12.

В моторном отсеке Lamborghini Sian, как и в “архаичных” моделях, рычит 6,5-литровый V12, который можно встретить в Lamborghini Aventador SVJ, например. Однако в случае Sian, двигатель прокачали на дополнительные 15 лошадей (785 л.с.) и усилили 48-вольтовой электрической "надстройкой", которая добавляет еще 34 л.с. Общая производительность силовой установки суперкара составляет 819 л.с., что делает его самым мощным из всех “Ламбо”. Упражнение “от нуля до сотни” Sian выполняет за 2,8 секунды, а ограничитель скорости сработает на 350 км/час.

Вместо традиционных литий-ионных батарей в конструкции суперкара применены суперконденсаторы, которые размещены между пассажирской капсулой и двигателем. Утверждается, что они способны намного быстрее заряжаться и, соответственно, быстрее отдавать энергию: благодаря специально разработанной системе рекуперации суперконденсаторы могут восстанавливать энергозапас при каждом интенсивном торможении. Кроме того, они втрое легче батареи аналогичной емкости.

Фото: Lamborghini Sian / Lamborghini

Серийное производство новинки будет ограничено тиражом в 63 экземпляра. Число символическое – в 1963 году была основана компания Automobili Lamborghini. А если поменять цифры местами и добавить запятую между ними – получим цену гибридного суперкара: 3,6 миллиона долларов за базовую версию без дополнительных опций.

Lamborghini Sian будет представлен публике вживую во Франкфурте.

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