Запам'ятовуйте: перший бензоелектричний автомобіль з Сант-Агата-Болоньезе називається Sian – Сіан, Сян чи Шан. Транскрипція невідома. Італійці стверджують, що назва означає "блискавка" на одному з європейських діалектів.

Lamborghini розкрила інформацію про свій перший гібрид, який одночасно став найпотужнішим з серійних “Ламбо”. Випустять його дуже обмеженою серією.

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Sian був народжений з концепту Terzo Millennio, точніше, створений за його мотивами. Однак значно важливішим за зовнішній вигляд автомобіля є той факт, що з електрифікацією Lamborghini не відмовилась від свого дорогоцінного мотора V12.

У моторному відсіку Lamborghini Sian, як і в “архаїчних” моделей, гарчить 6,5-літровий V12, який можна зустріти в Lamborghini Aventador SVJ, наприклад. Однак у випадку Sian, двигун прокачали на додаткові 15 коней (785 к.с.) та посилений 48-вольтовою електричною “надбудовою”, яка додає ще 34 к.с. Загальна продуктивність силової установки суперкара становить 819 к.с., що робить його найпотужнішим з усіх “Ламбо”. Вправу “від нуля до сотні” Sian виконує за 2,8 секунди, а обмежувач швидкості спрацює на 350 км/год.

Замість традиційних літій-іонних батарей в конструкції суперкара застосовані суперконденсатори, які розміщені між пасажирською капсулою і двигуном. Стверджується, що вони здатні набагато швидше заряджатися і, відповідно, швидше віддавати енергію: завдяки спеціально розробленій системі рекуперації суперконденсатори можуть відновлювати енергозапас при кожному інтенсивному гальмуванні. Крім того, вони втричі легші за батарею аналогічної ємності.

Фото: Lamborghini Sian / Lamborghini

Серійне виробництво новинки буде обмежено накладом у 63 екземпляри. Число символічне – у 1963 році була заснована компанія Automobili Lamborghini. А якщо поміняти цифри місцями й додати кому між ними – отримаємо ціну гібридного суперкара: 3,6 мільйони доларів за базову версію без додаткових опцій.

Lamborghini Sian буде представлений публіці наживо у Франкфурті.

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