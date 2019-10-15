Новинка не так продуктивна, как версии Turbo и Turbo S, но и ценник у Porsche Taycan 4S скромнее.

Еще не осела мишура, после премьеры первого электрокара Porsche, а производитель уже объявил о расширении линейки Taycan базовым исполнением 4S.

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Porsche Taycan 4S оснащается силовой установкой, способной производить 522 л.с. мощности, а с набором опций Performance Plus – 563 л.с. Это не так много, как у Taycan Turbo (680 л.с.) и флагманского Porsche Taycan Turbo S (761 л.с.), но все еще позволяет электрокару носить статус спорткара с динамикой разгона до 4 секунд. Максимальная скорость Porsche Taycan Turbo 4S – 250 км/ч.

Аккумулятор 4S имеет емкость 79,2 кВт/ч и обеспечивает 407 километров пробега. Опять же, опция Performance Plus увеличивает емкость батарей до 93,4 кВт/ч и запас хода до 463 км, что немногим меньше, чем в Turbo-версий.

Фото: Porsche Taycan Turbo 4S 2020 / Porsche

На рынке США Porsche Taycan Turbo 4S оценен в 103 800 долларов для стандартной модели и 110 370 долларов за электрокар с комплектом Performance Plus. Это значительно приятнее цифры, чем 150 900 и 185 000 за Taycan Turbo и Turbo S. Ожидается, что Taycan 4S появится в автосалонах американских дилеров весной следующего года. О появлении новой версии в Украине пока ничего не известно.

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