57 счастливчиков из Украины уже успели оформить заказ!

Компания "Виннер Импортс Украина" – официальный импортер автомобилей Porsche, объявила о начале приема заказов на электрический спорткар Porsche Taycan.

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После мировой премьеры 4 сентября 2019 года Porsche Taycan было получено более 20 тысяч заявок на покупку. Первые автомобили заказчики начнут получать в начале следующего года.

Первыми моделями новой серии стали Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Это самые мощные серийные модели среди всех автомобилей немецкого производителя спорткаров.

Цена Porsche Taycan 2020 в Украине:

Taycan Turbo – от 3 766 100 гривен;

Taycan Turbo S от 4 570 200 гривен.

Флагманская версия Porsche Taycan Turbo S оснащается силовой установкой, мощностью до 560 кВт (761 л.с.) и до 1050 Нм крутящего момента в пиковом режиме с функцией Launch Control. Немного проще Taycan Turbo может предложить 500 кВт (680 л.с.) мощности. От нуля до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo выполняет это упражнение за 3,2 секунды.

Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а в Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максимальная скорость обоих полноприводных электромобилей составляет 260 км/ч.

Емкость аккумуляторной батареи Plus составляет 93,4 кВт. Разработчики утверждают, что всего за 5 минут можно подзарядить электрокар для дополнительных 100 км хода. а от 5 до 80 процентов батарею можно зарядить за 23 минуты.

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