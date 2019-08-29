Со стартовым ценником в 50 тысяч евро новый электрокар оказался дешевле Porsche Macan Turbo.

В известной высоким спросом на электрокары Норвегии официальные дилеры Audi предлагают батарейный кроссовер e-tron 50 с меньшим ценником, чем в родной для него Германии.

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Еще не на всех рынках открыта возможность приобрести новый электрокар Audi e-tron. Норвегия – одна из первых стран, жителям которой достались “е-троны”. Модель представлена в бюджетной модификации e-tron 50, с батареей на 71 кВт/ч, имеет три уровня оснащения. Самое доступное исполнение оценивается в 499 тысяч крон – это около 50 тысяч евро. Есть и более дорогие комплектации.

На большинстве рынков базовой комплектацией для Audi e-tron является или будет кроссовер с индексом 55. Такой автомобиль оснащен блоком аккумуляторов на 95 киловатт-часов, что обеспечивает ему больший автономный пробег. В Германии именно такая модель является самой доступной и стоит она – от 80 900 евро.

Менее производительная модель e-tron 50 имеет пробег в 300 километров по WLTP, тогда как у e-tron 55 этот показатель на 100 км больше. Также младшей модели урезали мощность, поступающую от двух электромоторов – вместо 402 к. с. у "пятидесятого" лишь 308 лошадей.

Базовая комплектация Audi e-tron 50 включает:

адаптивную воздушную подвеску;

передние сиденья с подогревом;

навигацию плюс;

полный привод quattro;

светодиодные фары;

круиз-контроль;

электропривод дверки багажника;

виртуальную панель приборов;

передний и задний датчики парковки;

автономный обогрев салона.

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