В прошлом месяце рынок новых авто Украины изрядно подрос. Если сравнивать успехи с показателями июля 2018 года, прирост составил 14%.
Правда, чтобы добиться такого скачка, продать надо было всего 7 600 новых машин. Проголосовали кошельком.
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Мы же решили поделиться данными аналитического центра AUTO.RIA и рассказать о моделях, которые в июле привлекли больше всего внимания потенциальных покупателей. Стоит заметить, что если от просмотра объявлений основная масса людей перейдет непосредственно к покупке, список бестселлеров украинского авторынка существенно изменится.
Итак, представляем вашему вниманию пятерку самых популярных по результатам поиска новых авто в Украине.
- Kia Sportage. Предложение от 466 775 грн до 968 934 грн
- Renault Logan. Предложение от 272 900 грн до 465 900 грн
- Mercedes-Benz G-Class. Предложение от 2 885 050 грн до 13 411 119 грн
- Volkswagen Polo. Предложение от 422 400 до 582 082 грн
- Renault Sandero. Предложение от 256 900 грн до 416 669 грн
Впрочем, некоторые из вышеперечисленных моделей традиционно являются коммерчески успешными в нашей стране. Например, Kia Sportage – самая продаваемая в Украине новая машина в течение всего 2019 года, а Renault Logan и Renault Sandero входят в топ-10 бестселлеров по результатам продаж последних семи месяцев.
В то же время продажи Mercedes-Benz G-Class сложно назвать массовыми. Скорее всего, для многих это мечта, а для новой политической элиты, вероятно, ближайшие планы.
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