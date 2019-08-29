В прошлом месяце рынок новых авто Украины изрядно подрос. Если сравнивать успехи с показателями июля 2018 года, прирост составил 14%.

Правда, чтобы добиться такого скачка, продать надо было всего 7 600 новых машин. Проголосовали кошельком.

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Мы же решили поделиться данными аналитического центра AUTO.RIA и рассказать о моделях, которые в июле привлекли больше всего внимания потенциальных покупателей. Стоит заметить, что если от просмотра объявлений основная масса людей перейдет непосредственно к покупке, список бестселлеров украинского авторынка существенно изменится.

Итак, представляем вашему вниманию пятерку самых популярных по результатам поиска новых авто в Украине.

Kia Sportage. Предложение от 466 775 грн до 968 934 грн Renault Logan. Предложение от 272 900 грн до 465 900 грн Mercedes-Benz G-Class. Предложение от 2 885 050 грн до 13 411 119 грн Volkswagen Polo. Предложение от 422 400 до 582 082 грн Renault Sandero. Предложение от 256 900 грн до 416 669 грн

Впрочем, некоторые из вышеперечисленных моделей традиционно являются коммерчески успешными в нашей стране. Например, Kia Sportage – самая продаваемая в Украине новая машина в течение всего 2019 года, а Renault Logan и Renault Sandero входят в топ-10 бестселлеров по результатам продаж последних семи месяцев.

В то же время продажи Mercedes-Benz G-Class сложно назвать массовыми. Скорее всего, для многих это мечта, а для новой политической элиты, вероятно, ближайшие планы.

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