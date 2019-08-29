Внешне винтажный лимузин Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года напоминает кафедральный собор.

Rolls-Royce Silver Wraith – величественный автомобиль с достаточно изысканными формами. И кто-то решил превратить его в готический склеп на колесах. Хорошо хоть фигурку “Дух экстаза” на носу не заменили на горгулью.

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Уникальный и очень оригинальный Rolls-Royce Silver Wraith выставлен на продажу в канадском городе Торонто. Стоимость лота – 100 тысяч канадских долларов или 75 тысяч долларов США.

Фото: уникальный Rolls-Royce Silver Wraith / Carakoom

Техника и салон оригинального Rolls-Royce Silver Wraith 1954 года выпуска остались нетронутыми. А вот кузов приобрел абсолютно безумный вид. Удлиненные крылья, куча хромированных элементов, семь фар, три решетки радиатора (две миниатюрные расположены под фарами на передних крыльях), шесть клаксонов и множество других декоративных элементов. Церковный ренессанс? Готика? Барокко? Ампир?

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