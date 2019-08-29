Зовні вінтажний лімузин Rolls-Royce Silver Wraith нагадує кафедральний собор.

Rolls-Royce Silver Wraith – величний автомобіль з досить вишуканими формами. Та хтось вирішив перетворити його готичний склеп на колесах. Добре хоч фігурку “Дух екстазу” на носу не замінили на горгулью.

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Унікальний і дуже оригінальний Rolls-Royce Silver Wraith виставлено на продаж у канадському місті Торонто. Вартість лоту – 100 тисяч канадійських доларів або 75 тисяч доларів США.

Фото: унікальний Rolls-Royce Silver Wraith / Carakoom

Техніка та салон оригінального Rolls-Royce Silver Wraith 1954 року випуску залишились недоторканими. А от кузов набув абсолютно шаленого вигляду. Видовжені крила, купа хромованих елементів, сім фар, три решітки радіатора (дві мініатюрні розташовані під фарами на передніх крилах, шість клаксонів та безліч інших декоративних елементів. Церковний ренесанс? Готика? Бароко? Ампір?

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