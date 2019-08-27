Цей автомобіль унікальний, британські тюнери зробили лише один такий. А цінник у нього вкрай привабливий.

Він може стати вашим усього за 239 999 фунтів. Це 7 мільйонів 414 тисяч 792 гривні за поточним курсом. Недорого.

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Рахуйте самі. Наприклад, американський шестиколісний супер-пікап Hennessey Goliath на базі Chevrolet Silverado коштує від 375 тисяч доларів, тобто близько 9 435 000 гривень. А Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 з пробігом обійдеться щонайменше у 20 мільйонів гривень. При цьому “Голіафів” американці зібрали 24, “Мерсів” – сотні, а Defender Flying Huntsman 6х6 – єдиний в своєму роді.

Фото: Kahn Defender Flying Huntsman 6х6 / Kahn

Спеціалісти Kahn встановили на позашляховик Defender третю вісь і 6,2-літрову V- подібну “вісімку” від Chevrolet Corvette. В парі з шестидіапазонним автоматом мотор продукує 360 к.с. Провідними є всі шість коліс. Автомобіль був збудований щеу 2017 році і при цьому має пробіг усього 160 кілометрів.

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