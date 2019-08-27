Этот автомобиль уникален, британские тюнеры сделали лишь один такой. А ценник у него крайне привлекательный.

Он может стать вашим всего за 239 999 фунтов. Это 7 миллионов 414 тысяч 792 гривны по текущему курсу. Недорого.

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Считайте сами. Например, американский шестиколесный супер-пикап Hennessey Goliath на базе Chevrolet Silverado стоит от 375 тысяч долларов, то есть около 9 435 000 гривен. А Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 с пробегом обойдется минимум в 20 миллионов гривен. При этом "Голиафов" американцы собрали 24, "Мерсов" – сотни, а Defender Flying Huntsman 6х6-единственный в своем роде.

Фото: Kahn Defender Flying Huntsman 6х6 / Kahn

Специалисты Kahn установили на внедорожник Defender третью ось и 6,2-литровую V - образную “восьмерку” от Chevrolet Corvette. В паре с шестидиапазонным автоматом мотор продуцирует 360 К. С. ведущими являются все шесть колес. Автомобиль был построен еще 2017 году и при этом имеет пробег всего 160 километров.

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