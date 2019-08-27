Кожен відтінок – неповторний, вигаданий самим замовником.

Щасливця, у чиєму гаражі стоїть дюжина непростих “Роллс-Ройсів” звуть Майкл Фукс. Британська мануфактура фарбує машини у спеціальні кольори, які називає іменем їх творця – наприклад, Fux Orange.

Дивіться також: У цій шаленій колекції суперкари не тільки в гаражі, а й у вітальні (відео)

Такий колір носить останнє надбання колекції Фукса – Rolls-Royce Cullinan. Інші 11 розкішних машин також мають неповторні відтінки. Як і решта його багатої і барвистої колекції.



Фото: гараж Майкла Фукса / Іndependent

Коли замовник бажає взяти участь у процесі створення ексклюзивного кольору (не безкоштовно, звісно) у Rolls-Royce розпочинають невеличкий карнавал на його честь. Спеціалісти різних профілів носяться з каталогами матеріалів і палітрами, люди з відділу маркетингу підбирають гарну назву для нового відтінку, а клієнту, напевно, у цей час заварюють каву копі-лювак. Напевно так усе й відбувається за стінами Гудвуду, бо після цього особисто голова компанії Торстен Мюллер-Отвос проводить презентацію нового кольору.

Фото: Rolls-Royce Cullinan у кольорі Fux Orange / Rolls-Royce

За словами керівника Rolls-Royce, максимально персоналізована колекція Фукса, яка на даний момент складається з 12 машин, обов'язково буде виставлена ​​на загальний огляд в рамках фестивалю Пеббл-Біч або на іншому Конкурсі елегантності.

Фото: колекція “Роллс-Ройсів” Майкла Фукса / Motor1

Кольори, в які пофарбовані машини Фукса, належать виключно колекціонерові, і можуть використовуватися Rolls-Royce для обробки інших автомобілів тільки з його особистого дозволу. Крім фірмового помаранчевого кольору, в гаму відтінків Майкла входять також відтінки перламутрового білого, зеленого, синього, пурпурного, червоного і жовтого.

Також цікаво: Яйце Фаберже стане бонусом для покупця Rolls-Royce