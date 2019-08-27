Каждый оттенок - неповторимый, выдуманный самим заказчиком.

Счастливца, в чьем гараже стоит дюжина непростых “Роллс-Ройсов”, зовут Майкл Фукс. Британская мануфактура красит машины в специальные цвета, которые называет именем их создателя – например, Fux Orange.

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Такой цвет носит последнее достояние коллекции Фукса – Rolls-Royce Cullinan. Остальные 11 роскошных машин также имеют неповторимые оттенки. Как и остальные в его богатой и красочной коллекции.



Фото: гараж Майкла Фукса / Іndependent

Когда заказчик желает принять участие в процессе создания эксклюзивного цвета (не бесплатно, конечно), в Rolls-Royce начинают небольшой карнавал в его честь. Специалисты разных профилей носятся с каталогами материалов и палитрами, люди из отдела маркетинга подбирают хорошее название для нового оттенка, а клиенту, наверное, в это время заваривают кофе копи-лювак. Наверное так все и происходит за стенами Гудвуда, потому что после этого лично глава компании Торстен Мюллер-Отвос проводит презентацию нового цвета.

Фото: Rolls-Royce Cullinan в цвете Fux Orange / Rolls-Royce

По словам руководителя Rolls-Royce, максимально персонализированная коллекция Фукса, которая на данный момент состоит из 12 машин, обязательно будет выставлена на всеобщее обозрение в рамках фестиваля в Пеббл-Бич или на другом Конкурсе элегантности.

Фото: коллекция “Роллс-Ройсов” Майкла Фукса / Motor1

Цвета, в которые окрашены машины Фукса, принадлежат исключительно коллекционеру, и могут использоваться Rolls-Royce для обработки других автомобилей только с его личного разрешения. Кроме фирменного оранжевого цвета, в гамму оттенков Майкла входят также оттенки перламутрового белого, зеленого, синего, пурпурного, красного и желтого.

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