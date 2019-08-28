Российская дорожная полиция изобрела универсальное оправдание, почему президенту их страны можно всегда нарушать правила дорожного движения и ему за это ничего не будет.

Президент России Владимир Путин на своих показательных выездах в люди постоянно нарушает местные законы, однако правоохранительные органы всячески выгораживают его. На этот раз, похоже, они придумали железобетонную "отмазку", почему Путину можно нарушать Правила дорожного движения, а другим – нет.

В частности, 10 августа Владимир Путин на одной из дорог оккупированного Крыма проехался в колонне мотоциклистов без шлема. Как и в большинстве стран мира, правила дорожного движения в России запрещают это делать всем гражданам, без исключения. Юрист Максим Чихунов направил запрос в дорожную полицию с просьбой объяснить, почему президента РФ не оштрафовали за это явное правонарушение. На что он получил ответ, который отныне может быть "отмазкой" для Путина на все случаи жизни.

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В своем ответе полицейские отметили, что под дорожным движением законодательство понимает "совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог".

"Вместе с тем, во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения отсутствуют (то есть не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)", – подчеркнули в ГАИ.

В связи с этим, по словам инспекторов, нормы ПДД не распространяются на протокольные мероприятия, их участников и задействованный транспорт.

Такое объяснение полиция придумала впервые, так как на иное его нарушение, тоже в оккупированном Крыму, они отвечали по-другому. Когда в мае Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной части Крымского моста, то ехал по нему за рулем "КамАЗа", не пристегнувшись ремнем безопасности. Тогда в полиции пояснили, что президент ехал по мосту до его официального открытия, когда мост еще не был дорогой общего пользования и имел статус строительной площадки, движение по которой не регулируют ПДД.

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