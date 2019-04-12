Автомобили не соответствуют последним европейским экологическим нормам.

Российский производитель легковых автомобилей “АвтоВАЗ” принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу, сообщает “РИА Новости”.

Как объяснили в пресс-службе компании, решение покинуть европейский рынок на некоторое время было продиктовано в связи с ужесточением экологических норм в ЕС.

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В частности, с мая этого года будет полностью приостановлен экспорт новых автомобилей в Германию и Австрию. Некоторое время после прекращения еще будут продаваться автомобили со склада.

При этом на АвтоВАЗе сообщили, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, компания делает основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.

В Украине автомобили Lada все еще продаются, однако спрос на них невелик.

Напомним, что ВАЗ снял с производства три устаревшие модели.