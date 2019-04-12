Автомобілі не відповідають останнім європейським екологічним нормам.

Російський виробник легкових автомобілів «АвтоВАЗ» прийняв рішення припинити поставки автомобілів Lada в Європу, повідомляє «РИА Новости».

Як пояснили в прес-службі компанії, рішення покинути європейський ринок на деякий час було продиктовано в зв’язку з посиленням екологічних норм в ЄС.

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Зокрема, з травня цього року буде повністю припинено експорт нових автомобілів в Німеччину і Австрію. Деякий час після припинення ще будуть продаватися автомобілі зі складу.

При цьому на АвтоВАЗі повідомили, що не розглядали Європу в якості пріоритетного регіону, компанія робить основну ставку на країни СНД, Латинської Америки і Близького Сходу.

В Україні автомобілі Lada все ще продаються, однак попит на них невеликий.

Нагадаємо, що ВАЗ зняв з виробництва три застарілі моделі.